Метель и морозы спрогнозировали в Башкортостане в течение недели

Синоптики прогнозируют морозы и метели на территории Башкортостана. Минимальная температура воздуха составит –25 градусов.

По данным Башгидрометцентра, до конца суток 12 декабря ожидается –8…–13 градусов. Существенные осадки не предвидятся, лишь на севере вероятен небольшой снег. В отдельных районах возможны метели. В ночные часы 13 декабря ветер усилится. Температура воздуха ночью составит –10…–15 градусов, днем до –10 градусов. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

14 декабря температура воздуха в темное время суток упадет до –25 градусов на востоке, в остальных районах ожидается –12…–17 градусов.

Ранее сообщалось, что в Омской области синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с морозом и снегопадами. Скорость ветра будет достигать 15–20 м/с.