Президент Чехии Земан заявил об ошибке в оценке Путина

Президент Чехии Милош Земан заявил, что изначально составил ошибочное мнение по поводу своего российского коллеги Владимира Путина. Об этом он сказал 11 декабря в интервью «Чешскому радио».



«Я видел в нем политика, пекущегося об интересах своей страны. [Спецоперация] была против интересов Российской Федерации», — поделился он мнением.

Также Земан выступил за помощь Украине. Он подчеркнул, что экономические интересы Чехии должны уступить интересам безопасности.

Ранее, 23 ноября, начальник генерального штаба сухопутных войск Чешской Республики Карел Ржека отметил, что, несмотря на отсутствие непосредственной угрозы нападения на Чехию, стране надо модернизировать армию и готовиться к самым серьезным сценариям, в том числе к широкомасштабной войне с Россией.

Он призвал чешских солдат действовать жестко и эффективно.

Земан в европейском пространстве ранее не раз назывался пророссийским политиком. Однако на фоне ухудшения отношений ЕС и РФ его всё чаще подвергали критике, а риторика Чехии в отношении Москвы ужесточалась.

Весной 2021 года российско-чешские отношения резко обострились. Тогда власти Чехии обвинили Москву в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Из страны были высланы 18 российских дипломатов, которых признали сотрудниками российских спецслужб. Москва ответила симметрично.

В июне 2021-го Чехия потребовала от России компенсации ущерба на сумму €25,5 млн в связи со взрывами на складах во Врбетице. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что в ведомстве требования о компенсации сочли вымогательством. Кроме того, никаких доказательств якобы российской причастности к инцидентам так и не было найдено и представлено.

Тогда же правительство РФ утвердило перечень недружественных России стран, в который попала и Чехия. Позже стороны «обменялись» взаимными высылками дипломатов, из-за чего работа дипмиссий была фактически парализована.