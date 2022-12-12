Городские службы Москвы переведены в усиленный режим из-за непогоды

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ледяных дождей, заявил 12 декабря заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за 12 часов в столице выпала практически половина месячной нормы осадков. На фоне сохраняющейся в течение дня положительной температуры воздуха в городе активно тает снег. В совокупности с этим на столицу обрушился тропический ливень. Из-за этого в некоторых районах города возникли подтопления.

«Принято решение перевести городские службы на усиленный режим работы. В ликвидации последствий непогоды задействованы более 80 тыс. сотрудников городских служб и свыше 11 тыс. единиц техники. В местах возможных скоплений воды дежурит водооткачивающая техника коммунальных и инженерных компаний города», — сообщил Бирюков, его слова приводит комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале.

По словам главного специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, гололедица в Москве и области усилится к середине текущей недели и будет сохраняться до 17 декабря.

«В ночь на вторник мы ожидаем прохождения холодного фронта, и вечером осадки должны быть посильнее. Вечером и вначале ночи они еще будут идти в виде дождя. <…> Уже завтра днем температура перейдет в минус и осадки будут идти в виде мокрого дождя и снега. И все это, конечно, будет подмерзать, будет гололедица», — рассказала она ТАСС.