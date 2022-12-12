Больше 150 контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Омске

До конца 2022 года в Омске установят 152 желтых контейнера для раздельного сбора мусора. На изготовление и поставку контейнеров направили свыше 3,2 млн рублей.

В начале года службы благоустройства установили 473 аналогичные емкости в секторе частной застройки. Контейнеры предназначены для сбора пластика, стекла, металла и бумаги. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

59 новых контейнеров установят в Советском округе, еще по 30 контейнеров предназначены для Ленинского и Октябрьского округа. 33 мусорки поставят в Центральном округе.

Всего в частном секторе Омска расположено свыше 900 площадок накопления твердых коммунальных отходов.