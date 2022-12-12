В Анталье произошло крупнейшее за 50 лет наводнение

В Анталье мощный ливень, обрушившийся минувшей ночью, привел к крупнейшему за последние 50 лет наводнению. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщила местная газета Star.

Как пишет издание, дождь, усилившийся в вечерние часы в районах Кумлуджа и Финике, ночью превратился в наводнение. В результате нижние этажи многих домов в обоих районах оказались затоплены, а на улицах можно увидеть дрейфующие автомобили, которые снесло паводком. Также приостановлена работа школ.

«Мы не видели ничего подобного уже 50 лет», — приводит издание слова мэра Кумлуджи Мустафы Колеоглу.

Кроме того, в районе, который известен тепличным хозяйством, затоплены сотни теплиц, добавил он.

Местным жителям приходят уведомления на телефон с просьбой не выходить из домов. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что несколько населенных пунктов ушли под воду из-за проливных дождей на юге Португалии. Стихия обрушилась на регион Алгарви в провинции Фару. Вода затопила многие учреждения и дома, учебные заведения прекратили работу. Очевидцы разместили видео наводнения в соцсетях.