Пентагон прорабатывает оперативные планы на случай гипотетической войны с Россией, опасаясь при этом нехватки боеприпасов из-за помощи Украине. Об этом 9 декабря пишет газета Foreign Policy со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США.

Как утверждается в статье, минобороны страны находится под давлением конгресса, который добивается разрешения на поставку большего количества оружия Киеву. Источники издания заявляют, что председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли недоволен отправкой на Украину слишком большого числа вооружений.

Издание отметило, что, согласно оперативным планам Пентагона о гипотетическом противостоянии с Россией, на складах американской армии должно храниться строго регламентированное количество боеприпасов. Однако в условиях конфликта на Украине и постоянной военной помощи стране Вашингтон не успевает пополнять собственные запасы вооружений.

В свою очередь конгрессмены не считают необходимым хранить ресурсы в соответствии с оперативными планами военного ведомства.

«Да ему уже десять лет, этому оперативному плану. Почти никогда у нас целиком эти нормативы по запасам на складах не выполнялись, и всем было наплевать», — приводит издание слова своего источника в конгрессе.

При этом в Пентагоне встревожены слишком быстрым расходом запасов украинской стороной и прогнозируют проблемы с обеспечением Киева.

В Европе также опасаются истощения запасов собственного оружия на фоне поставок вооружений на Украину.

10 декабря французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о том, что Франция продолжает поставки оружия Украине на фоне дефицита вооружений в собственной армии, что является безумием.

27 ноября NYT со ссылкой на представителя НАТО сообщало о том, что боевые действия на Украине поглощают запасы артиллерии, боеприпасов и средств противовоздушной обороны (ПВО) стран — участниц альянса. Больше половины стран альянса практически полностью исчерпали свои запасы вооружений. Таким образом, уточняет автор, для стран НАТО, которые предоставили Украине большое количество оружия, особенно для прифронтовых государств, таких как Польша и страны Балтии, бремя его замены оказалось тяжелым.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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