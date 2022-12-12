Президент Зеленский в беседе с Байденом заявил об уничтожении 50% инфраструктуры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские ракетные удары уничтожили 50% энергетической инфраструктуры Украины. Об этом говорится 12 декабря в сообщении на сайте украинского лидера.

В ходе беседы Зеленский призвал президента США сделать всё возможное для укрепления украинской противовоздушной обороны, чтобы защитить еще работающие энергообъекты.

«Это особенно важно именно сейчас, когда на Украине начался зимний период», — украинский лидер.

Зеленский отметил, что надеется на углубление сотрудничества с США в этой сфере, и предложил собеседника созвать глобальный саммит мира для координации международных усилий по завершению украинского конфликта.

Как сообщали в Минобороны РФ 5 декабря, по системе военного управления Украины и связанным с ним объектам энергетики был нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. 17 выбранных объектов были поражены.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти 50% объектов энергосистемы страны выведено из строя.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

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