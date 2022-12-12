Восьмилетний мальчик отравился угарным газом в Волгограде

Восьмилетнего ребенка доставили в больницу с отравлением угарным газом в Волгограде. Предполагается, что в квартире произошла утечка.

Инцидент произошел в жилом доме в Краснооктябрьском районе. По данным экстренных служб, из колонки произошла утечка. Мальчика доставили в больницу № 25, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

Изначально ребенка госпитализировали в токсикологическое отделение. По данным комитета здравоохранения региона, в связи с улучшением состояния мальчика перевели на амбулаторное лечение.

11 декабря сообщалось об отравлении семьи из трех человек угарным газом в Подольске (Московская область). Тела 47-летних мужчины и женщины, а также из 18-летнего сына обнаружили в квартире на улице Бородинской. Также в помещении находилась разобранная газовая колонка.