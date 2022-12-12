Захарова отреагировала на оговорку Борреля об Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 12 декабря прокомментировала оговорку главы евродипломатии Жозепа Бореля, который в разговоре с журналистами перепутал Россию и Украину.

Ранее перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза Боррель перепутал Россию и Украину, когда анонсировал санкции против Ирана. Так, он указал, что рестрикции готовятся из-за того, что Тегеран поддерживает Киев.

«Такие люди руководят Европейским союзом. Результат очевиден. Дальше будет хуже», — написала Захарова в Telegram-канале.

В ноябре генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг перепутал Россию с Украиной. Совершив оговорку, он призвал не поддерживать Киев.

В мае президент США Джо Байден по ошибке сообщил о поставке ракетных комплексов в Россию, так же перепутав ее с Украиной.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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