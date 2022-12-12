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Иран ввел санкции против ЕС и Великобритании

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Фото: Global Look Press/Zheng Huansong
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Иран ввел ответные санкции в отношении девяти организаций и 23 лиц из Евросоюза и Великобритании. Об этом сообщили 12 декабря в министерстве иностранных дел страны.

Еще не всё разрешено: откажется ли Иран от полиции нравов
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«Мы не приемлем никакого вмешательства во внутренние дела нашей страны и отвергаем подобные действия. В связи с неконструктивными мерами, предпринятыми некоторыми странами, мы объявили и применили список новых санкций в отношении некоторых учреждений и деятелей Европейского союза и Англии», — говорится в Telegram-канале иранского ведомства.

Так, в санкции вошли Радио Фарда, журнал Charlie Hebdo, британская военная база «Менвит-Хилл», парламентский Британский комитет за свободный Иран и другие организации. Среди лиц, подпавших под санкции Ирана, перечислены в том числе министр иммиграции Великобритании Роберт Дженрик и начальник штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакин, член Европарламента Ханна Нойман, экс-глава МИД Франции Бернар Кушнер.

Указано, что ограничения включают запрет на выдачу виз и невозможность въезда вышеуказанных лиц в Иран, а также конфискацию их имущества и активов на территории, находящейся под юрисдикцией исламской республики.

Ранее в понедельник глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала перед заседанием Совета ЕС, что Европейский союз инициировал еще один пакет санкций в отношении Ирана якобы за нарушения прав человека.

18 ноября стало известно, что правительство Ирана ввело запрет на ввоз в страну автомобилей компаний Renault, Peugeot, Citroen и других французских производителей в качестве ответа на антииранские санкции.

В октябре Иран ввел санкции против 15 лиц и четырех организаций Евросоюза в ответ на рестрикции.

С середины сентября в Иране происходят народные волнения: иранцы в большинстве провинций страны вышли на улицы, требуя смены власти после смерти 22-летней Махсы Амини.

По одной из версий, полиция нравов задержала девушку за «неправильное ношение хиджаба», через некоторое время она скончалась. Местные жители начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства. Акции вылились в столкновения с полицией, в результате погибло свыше 40 человек, еще десятки были ранены.

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