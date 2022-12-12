Штормовое предупреждение объявили в Омской области

Штормовое предупреждение в связи с морозом и снегопадами объявили в Омской области. Ухудшение погодных условий ожидается 12 и 13 декабря.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС в регионе ожидается метель. Порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Об этом сообщает ИА «Город55».

В ночь на 14 декабря в Омской области произойдет резкое похолодание. Сотрудники МЧС напоминают, что с понижением температуры воздуха вырастает риск обморожений. Кроме того, из-за использования печей и отопительных приборов вероятно увеличение количества пожаров. Жителей региона просят отказаться от длительного пребывания на улице, не использовать самодельные устройства для прогрева автомобиля и не оставлять приборы и обогреватели без присмотра.

Штормовой ветер и метели также прогнозируют в Тюменской области. В течение недели в регионе вероятны снегопады с понижением температуры воздуха.