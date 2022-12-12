Жителей Тюменской области предупредили о штормовом ветре и метелях

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом 12 декабря сообщает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, скорость ветра может достигать 17 м/с. Жителей региона призывают не приближаться к деревьям, линиям электропередачи, стройплощадкам и плохо закрепленным конструкциям.

Как уточняет Megatyumen.ru, с 12 до 18 декабря на территории области ожидаются снегопады и понижение температуры воздуха. В понедельник, 12 декабря, столбик термометра находится на отметке –4 градуса, но уже во вторник он опустится до –12 градусов, а в ночь на среду похолодает до –20.

В связи с метелью на дорогах Тюменской области существенно ухудшилась видимость. Инспекторы ДПС выявляют опасные участки трасс и сообщают о них в дорожные службы. Госавтоинспекция просит начинающих автомобилистов, а также пожилых водителей и водителей с хроническими заболеваниями ограничить дальние поездки.