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Россия продолжит убеждать Турцию не начинать операцию в Сирии

Замглавы МИД РФ Богданов: Москва продолжает убеждать Анкару не начинать наземную операцию в Сирии
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Andrew Goedl
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Москва продолжает убеждать Анкару не начинать наземную операцию в Сирии, успехи в этом вопросе есть. Об этом в понедельник, 12 декабря, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

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«Контакты продолжаются, пока операция не началась наземная, значит, есть успехи. Будем продолжать контакты», — сказал он журналистам.

Ранее, 2 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что потенциальная возможность для проведения переговоров сирийского лидера Башара Асада и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана при посредничестве России есть, и Москва этому готова поспособствовать.

До этого, 24 ноября, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил о готовности Москвы предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции. Он подчеркнул, что диалог лидеров двух стран имеет исключительно важное значение для урегулирования ситуации в Сирии. Днем ранее Лаврентьев выразил надежду, что Турция не станет проводить полноценную наземную военную операцию в Сирии.

22 ноября Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательства по очистке Сирии от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 года.

Песков тогда пояснил, что есть определенные нюансы в подходах Москвы и Анкары к положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены по Сочинскому меморандуму. При этом он подчеркнул, что дружественный и партнерский характер отношений с Турцией позволяет открыто и конструктивно обсуждать эти разногласия.

Эрдоган 29 ноября заявил, что Анкара не будет отчитываться перед другими государствами за военные операции в Сирии и Ираке. Он добавил, что не станет терпеть лицемерие от стран, которые поддерживают террористов.

20 ноября минобороны Турции объявило о начале операции «Коготь-меч». Анкара считает Рабочую партию Курдистана (РПК) причастной к теракту в центре Стамбула, который произошел ранее в ноябре. Так, к 25 ноября в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии было ликвидировано более 300 террористов. Эрдоган назвал ее успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.

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