Боррель перепутал Россию с Украиной

Глава евродипломатии Жозеп Боррель 12 декабря перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза перепутал Россию и Украину, когда анонсировал санкции против Ирана.

«В пятницу вечером у меня был долгий разговор с министром иностранных дел Ирана. <...> говорил о санкциях ЕС, которые будут введены против Ирана в связи с гуманитарными причинами, а также из-за иранской поддержки Украине», — заявил в разговоре Боррель журналистам.

Боррель отметил, что новый пакет санкций против Ирана будет «очень жестким».

Ранее ЕС анонсировал ограничения в отношении Тегерана из-за якобы военной поддержки России.

В ноябре генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг перепутал Россию с Украиной. Совершив оговорку, он призвал не поддерживать Киев.

В марте президент США Джо Байден также оговорился, перепутав Россию и Украину, пишет «Газета.Ru».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».