Боррель перепутал Россию и Украину и анонсировал введение санкций против Ирана

Боррель перепутал Россию и Украину и анонсировал введение санкций против Ирана

2022-12-12 12:28:58

2022-12-12 12:28:58

2022-12-12 12:28:58

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