Открытое горение в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе Московской области. Об этом сообщили 12 декабря в МЧС.

По данным ведомства, оно было ликвидировано в 12:15. В 11:55 спасатели локализовали пожар на площади 9 тыс. кв. м. Площадь обрушения из-за пожара составила 700 кв. м

Также специалистами были взяты пробы воздуха. Предельно допустимой концентрации вредных веществ зафиксировано не было.

Пожар произошел утром в понедельник. По данным «Известий», сначала загорелись стройматериалы на открытой площадке возле ТЦ, после чего огонь распространился на первый этаж здания.

К тушению пожара привлекли вертолет Ми-8. Известно, что в результате пожара пострадал охранник ТЦ, у него ожоги верхних дыхательных путей. Его госпитализировали.

По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки из-за дождя.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. После его локализации следователи планируют провести осмотр и назначить комплекс экспертиз.