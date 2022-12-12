Боррель заявил о сложностях в согласовании девятого пакета санкций против России

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель 12 декабря отметил сложности в работе над девятым пакетом санкций против России.

Перед началом заседания глав МИД ЕС он заявил, что среди стран-членов союза есть «разные мнения» насчет содержания санкционного пакета.

«Я надеюсь, что его согласуют сегодня, возможно, завтра, но я не говорю, что это будет легко», — подчеркнул Боррель.

По его словам, предстоящее заседание будет очень долгим и сложным.

«У нас на повестке дня санкции против России, девятый пакет, мы все еще не достигли согласия», — заметил глава дипломатии ЕС.

9 декабря сообщалось, что главы МИД Евросоюза планируют 12 декабря утвердить девятый пакет антироссийских санкций.

8 декабря Венгрия в ходе встречи постоянных представителей стран ЕС выступила против очередного пакета санкций против России. Президент страны Виктор Орбан отмечал, что ЕС навязывает странам — членам сообщества свою политику в отношении санкций.

7 декабря Еврокомиссия официально представила девятый пакет санкций. В него вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Под санкции попали, в частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В свою очередь, Москва неоднократно заявляла о саморазрушительных для Европы последствиях санкций. Так, 16 ноября глава Минфина Антон Силуанов отметил, что ограничения против России могут привести к экономической рецессии в Европе.

Предыдущий, восьмой пакет санкций, ЕС принял 6 октября. Он предусматривал запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Европейские страны усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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