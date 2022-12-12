Жители Оренбурга передали мошеннику-курьеру 1,2 млн рублей

В Оренбурге задержали 20-летнего парня, который выступал в качестве курьера для телефонных мошенников. Потерпевшие передали подозреваемому 1,2 млн рублей.

В полицию обратилась 70-летняя пенсионерка. Ей позвонил злоумышленник, который представился внуком женщины. Он рассказал, что по его вине якобы произошло ДТП, и попросил финансовую помощь. Потерпевшая отдала 450 тыс. рублей молодому человеку, который приехал за деньгами, пишет 56orb.ru.

В ходе проверки полиция установила, что злоумышленники обманули по меньшей мере четырех жительниц Оренбурга. Женщины соглашались передать деньги через 20-летнего курьера. Подозреваемый действовал в сговоре с телефонными мошенниками, себе он оставлял 5% «дохода». Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе две жительницы Иркутской области отдали мошенникам 1,15 млн рублей. Злоумышленники звонили потерпевшим и утверждали, что их родственники якобы стали виновниками ДТП.