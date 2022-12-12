В здании Госдумы протекла крыша из-за непрекращающегося дождя в Москве

В здании Государственной думы в понедельник, 12 декабря, произошла протечка крыши из-за непрекращающегося ливня в Москве.

На кадрах, опубликованных информационным агентством Regnum, видно, как работники сушат намокший ковер в одном из коридоров здания нижней палаты парламента и устраняют последствия возникшего потопа.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в столице за последние 12 часов выпала практически половина месячной нормы осадков. Днем в Москве ожидается +2...+4 градуса, а в Подмосковье — от 0 до +5.

В некоторых районах города возникли подтопления. В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано 59 авиарейсов и восемь отменено.