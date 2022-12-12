В Москве накрыли подпольный бойцовский клуб

В Москве правоохранители накрыли подпольный бойцовский клуб, организованный в баре на Малой Семеновской улице.

По данным «Известий», о незаконных боях в полицию сообщил 10 декабря местный житель, после чего на место для проверки отправился патруль. По прибытии информация заявителя подтвердилась. Из указанного бара в отдел полиции было доставлено 43 человека. Их проверили по учетам и записали данные.

Также был опрошен один из задержанных — тренер-инструктор по боевым единоборствам клуба F-LAB Никита М. Он признался, что разместил в соцсетях объявление о том, в этом баре состоится турнир под названием BEER BOXING.

Он указал, что это является лишь спортивным мероприятием и не относится к подпольным боям. По его словам, за аренду помещения в баре он не платит.

Между тем сам турнир так и не успел состояться, так как его сорвали сотрудники полиции.

В апреле текущего года в Энгельсе Саратовской области возбудили уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр. По данным следствия, подпольное казино действовало с января 2022 года в одном из частных домов. Полиция и специальный отряд быстрого реагирования пресекли незаконную деятельность. По подозрению в совершении преступления был задержан 45-летний местный житель.