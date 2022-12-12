Группа «Земляне» собрала друзей на большой Рождественский концерт

11 декабря в Москве при поддержке «Русского Радио» прошел большой праздничный концерт. Группа «Земляне» и другие популярные исполнители поздравили зрителей с наступающим Новым годом и Рождеством и подарили им несколько незабываемых часов любимой музыки.

Предновогоднее шоу, которое группа «Земляне» подарила гостям в зале и которое совсем скоро смогут увидеть телезрители, с первой минуты погрузило присутствующих в атмосферу тепла и уюта. На огромных экранах, установленных на сцене и устремляющихся под самый потолок арены, появилось изображение зимней новогодней столицы. За спинами ведущих, которыми выступили Елена Север и Гоша Куценко, а также Максим Привалов, неспешно опускался снег. А сами ведущие и звезды дарили зрителям добрые пожелания и, конечно, свою музыку.

Открыли грандиозное шоу хэдлайнеры вечера — группа «Земляне» несколькими драйвовыми композициями: «Поверь в мечту», «Путь домой», «Борсалино» и «Маленький кораблик». При исполнении последней к музыкантам присоединился один из основателей легендарного коллектива — Игорь Романов.

Под композицию «Поверь в мечту» зал романтично поднял вверх светящиеся телефоны.

«Мы очень хотели подарить зрителям праздник. Чувство веры в лучшее. Зарядить их музыкой, — подчеркнули солисты группы «Земляне». — Как говорится, нам песня строить и жить помогает — и нам сегодня было очень важно, чтобы каждый зритель вышел из зала с желанием жить и свершать! И мы очень благодарны нашим друзьям, всем артистам за то, что они были в этот вечер с нами и вместе с нами дарили зрителям добро и хорошее настроение!»

В концерте «Земляне» и друзья» также приняли участие Дима Билан, Григорий Лепс, Валерия, Виктория Дайнеко, Любовь Успенская, Стас Костюшкин, Dенис Клявер, Ирина Дубцова, Юлия Савичева, Vlade Kay, Anna Asti, Владимир Пресняков, Люся Чеботина, ЮрКисс, Dava, Родион Газманов, Хабиб, Мот, Ivan, Cosmos girls, Марина Бриз, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук и другие.

Завершился праздничный концерт визитной карточкой группы «Земляне», легендарной песней — «Трава у дома».

Шоу прошло при полном аншлаге, зрители пели, танцевали и горячо благодарили исполнителей бурными аплодисментами.