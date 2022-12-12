Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин обсудил с Алиевым реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху
Мир
В МИД РФ указали на намеренное искажение западными СМИ ситуации на Украине
Мир
Снежный шторм оставил около 12 тыс. домохозяйств Эстонии без света
Мир
МИД Польши назвало «ошибкой» обсуждение гарантий безопасности для России
Мир
Новая Зеландия ввела санкции против 23 россиян
Мир
ЕС не смог согласовать девятый пакет антироссийских санкций
Общество
Мурашко сообщил об увеличении продолжительности жизни в России на 1,8 года
Армия
Украина перебросила дополнительные силы на сватовское направление
Происшествия
Открытое горение в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе ликвидировано
Общество
Правительство направит 3,3 млрд рублей на детские выплаты малоимущим семьям
Мир
На Украине кошек обвинили в проблемах с интернетом Starlink
Общество
Суточный рекорд осадков 1960 года побит в Москве

В Москве состоялась XXVII церемония вручения премии «Золотой граммофон»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

10 декабря в Москве состоялось самое важное для всех поклонников российской эстрады событие — XXVII церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Зрители стали свидетелями грандиозного шоу, музыкальных сенсаций и главных итогов музыкального года – 2022.

В этом году «Золотой граммофон» предстал перед зрителями обновленным и оттого еще более долгожданным. Впервые в истории премии изменились правила выбора лауреатов. Драгоценные статуэтки от «Русского радио» получили композиции, которые хотя бы один раз оказывались на вершине музыкального хит-парада радиостанции, что дало шанс попасть в число победителей песням — самым ярким премьерам лета и осени, что прежде было невозможно.

Еще одной важной новостью церемонии стали новые ведущие, которые прежде не выходили на сцену «Золотого граммофона». Проводниками зрителей в мир музыки стали Екатерина Скулкина и Вадим Галыгин — именно они задавали вечеру душевный и теплый тон.

«Золотой граммофон» — это неизменно потрясающий воображение масштаб. И церемония этого года не стала исключением. Сцена попеременно превращалась в пирамиду, лестницу, подвижную платформу, поднимающую артистов на трехметровую высоту, а огромные экраны, уходящие под самый потолок спортивной арены, создавали ощущение бесконечного пространства.

Невероятное шоу захватило зрителей с первой же минуты: церемонию открыла десятикратная обладательница премии «Золотой граммофон» Полина Гагарина, исполнившая композицию «Вчера» в кольце светящихся мечей. Следом выступил Николай Басков, который также в этот вечер получил юбилейный, 20-й «Золотой граммофон». Певец самоотверженно, невзирая на недавний разрыв связок, вышел на сцену. Его номер поразил воображение зрителей: фонтаны фейерверков, воздушные шарики, падающие с потолка арены, танцоры в костюмах женихов и невест. Не менее зрелищный номер был и у Димы Билана, который шагал по огромным поднимающимся и опускающимся платформам.

Но главной интригой вечера, безусловно, были песни, которые должны получить статус музыкальных визитных карточек своего времени. Лауреатами XXVII церемонии вручения премии «Золотой граммофон» стали:

  • Полина Гагарина, «Вчера»;
  • Николай Басков, «Лучший день»;
  • Дима Билан и Zivert, «Это была любовь»;
  • Дмитрий Маликов, «Ночь расскажет»;
  • Ирина Дубцова, «Гештальты»;
  • Митя Фомин, «Полутона»;
  • Владимир Пресняков и Артемий Пресняков, «Всё нормально»;
  • Artik&Asti, «Гармония»;
  • Dabro, «Услышит весь район»;
  • Слава и Анна Семенович, «Бумеранг»;
  • Мот, «Август — это ты»;
  • Filatov & Karas, «Движ»;
  • Стас Пьеха, «Без тебя»;
  • Jony, «Титры»;
  • Марина Бриз, «Не трогай меня»;
  • Emin, «На обратной стороне»;
  • Anna Asti, «По барам»;
  • Люся Чеботина, «Солнце Монако»;
  • Григорий Лепс, ЮрКисс и ВладиМир, «Как огонь и вода»;
  • Сергей Лазарев, «Танцуй»;
  • Ханна, «Море»;
  • Лариса Долина, «Двое на ветру»;
  • Hammali&Navai, «Птичка».

Специальную награду «Легенда русской музыки» получила Любовь Успенская. Вместе с Еленой Север она подарила зрителям композицию «Россия», во время исполнения которой на сцене появились традиционные русские узоры.

Также специальный приз был вручен Диме Билану: впервые в истории «Золотого граммофона» он стал обладателем уникальной зеленой статуэтки. Начиная с этого года «Зеленый граммофон» будет вручаться артистам, которые внесли свой вклад в защиту окружающей среды. Экологическая номинация создана, чтобы подчеркнуть вклад исполнителей в большое дело защиты окружающей среды, напомнить артистам, насколько значима роль лидера общественного мнения, а зрителям — что для сохранения экологии важен вклад каждого.

«Это что-то абсолютно новое. Мы действительно с Минприроды России популяризируем вещи, которые важно донести до слушателей, любящих музыку. Большое счастье, если наши действия, наше внимание позволят нам оглянуться вокруг себя и понять, что если хорошо вокруг, то хорошо и тебе», — отметил со сцены, получая «Зеленый граммофон», Дима Билан, являющийся экологическим послом «Русского радио».

В качестве особых гостей на церемонии выступили Николай Носков, Стас Пьеха, Ivan и Игорь Романов. Они исполнили эмоциональную и глубокую песню «Не вставай на колени», которая вызвала в зале настоящие овации.

Прямую трансляцию церемонии вручения премии «Золотой граммофон» смогли увидеть зрители на сайте «Русского радио», в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на улицах более чем 10 крупнейших городов, на медиафасадах оператора наружной рекламы MAER.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022