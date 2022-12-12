В Москве состоялась XXVII церемония вручения премии «Золотой граммофон»

10 декабря в Москве состоялось самое важное для всех поклонников российской эстрады событие — XXVII церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Зрители стали свидетелями грандиозного шоу, музыкальных сенсаций и главных итогов музыкального года – 2022.

В этом году «Золотой граммофон» предстал перед зрителями обновленным и оттого еще более долгожданным. Впервые в истории премии изменились правила выбора лауреатов. Драгоценные статуэтки от «Русского радио» получили композиции, которые хотя бы один раз оказывались на вершине музыкального хит-парада радиостанции, что дало шанс попасть в число победителей песням — самым ярким премьерам лета и осени, что прежде было невозможно.

Еще одной важной новостью церемонии стали новые ведущие, которые прежде не выходили на сцену «Золотого граммофона». Проводниками зрителей в мир музыки стали Екатерина Скулкина и Вадим Галыгин — именно они задавали вечеру душевный и теплый тон.

«Золотой граммофон» — это неизменно потрясающий воображение масштаб. И церемония этого года не стала исключением. Сцена попеременно превращалась в пирамиду, лестницу, подвижную платформу, поднимающую артистов на трехметровую высоту, а огромные экраны, уходящие под самый потолок спортивной арены, создавали ощущение бесконечного пространства.

Невероятное шоу захватило зрителей с первой же минуты: церемонию открыла десятикратная обладательница премии «Золотой граммофон» Полина Гагарина, исполнившая композицию «Вчера» в кольце светящихся мечей. Следом выступил Николай Басков, который также в этот вечер получил юбилейный, 20-й «Золотой граммофон». Певец самоотверженно, невзирая на недавний разрыв связок, вышел на сцену. Его номер поразил воображение зрителей: фонтаны фейерверков, воздушные шарики, падающие с потолка арены, танцоры в костюмах женихов и невест. Не менее зрелищный номер был и у Димы Билана, который шагал по огромным поднимающимся и опускающимся платформам.

Но главной интригой вечера, безусловно, были песни, которые должны получить статус музыкальных визитных карточек своего времени. Лауреатами XXVII церемонии вручения премии «Золотой граммофон» стали:

Полина Гагарина, «Вчера»;

Гагарина, «Вчера»; Николай Басков, «Лучший день»;

Дима Билан и Zivert, «Это была любовь»;

Дмитрий Маликов, «Ночь расскажет»;

Ирина Дубцова, «Гештальты»;

Митя Фомин, «Полутона»;

Владимир Пресняков и Артемий Пресняков, «Всё нормально»;

Artik&Asti, «Гармония»;

Dabro, «Услышит весь район»;

Слава и Анна Семенович, «Бумеранг»;

Мот, «Август — это ты»;

Filatov & Karas, «Движ»;

Стас Пьеха, «Без тебя»;

Jony, «Титры»;

Марина Бриз, «Не трогай меня»;

Emin, «На обратной стороне»;

Anna Asti, «По барам»;

Люся Чеботина, «Солнце Монако»;

Григорий Лепс, ЮрКисс и ВладиМир, «Как огонь и вода»;

Сергей Лазарев, «Танцуй»;

Ханна, «Море»;

Лариса Долина, «Двое на ветру»;

Hammali&Navai, «Птичка».

Специальную награду «Легенда русской музыки» получила Любовь Успенская. Вместе с Еленой Север она подарила зрителям композицию «Россия», во время исполнения которой на сцене появились традиционные русские узоры.

Также специальный приз был вручен Диме Билану: впервые в истории «Золотого граммофона» он стал обладателем уникальной зеленой статуэтки. Начиная с этого года «Зеленый граммофон» будет вручаться артистам, которые внесли свой вклад в защиту окружающей среды. Экологическая номинация создана, чтобы подчеркнуть вклад исполнителей в большое дело защиты окружающей среды, напомнить артистам, насколько значима роль лидера общественного мнения, а зрителям — что для сохранения экологии важен вклад каждого.

«Это что-то абсолютно новое. Мы действительно с Минприроды России популяризируем вещи, которые важно донести до слушателей, любящих музыку. Большое счастье, если наши действия, наше внимание позволят нам оглянуться вокруг себя и понять, что если хорошо вокруг, то хорошо и тебе», — отметил со сцены, получая «Зеленый граммофон», Дима Билан, являющийся экологическим послом «Русского радио».

В качестве особых гостей на церемонии выступили Николай Носков, Стас Пьеха, Ivan и Игорь Романов. Они исполнили эмоциональную и глубокую песню «Не вставай на колени», которая вызвала в зале настоящие овации.

Прямую трансляцию церемонии вручения премии «Золотой граммофон» смогли увидеть зрители на сайте «Русского радио», в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на улицах более чем 10 крупнейших городов, на медиафасадах оператора наружной рекламы MAER.