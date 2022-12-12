Запашный поделился ожиданиями от боя Емельяненко и Коваленко

Директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный 12 декабря поделился с «Известиями» своими ожиданиями перед поединком между бойцом MMA Александром Емельяненко и блогером Святославом Коваленко.

По мнению Запашного, для Емельяненко это будет непростой вечер, в ходе которого боец должен опровергнуть распространенные домыслы о том, что его может победить каждый.

«У многих закралось впечатление, что Саша довел себя до такой кондиции, что теперь его может побить каждый. И вот именно в этом бою Саша должен, обязан доказать, что это не так», — подчеркнул Запашный.

Накануне российский боксер Алексей Папин оценил шансы Емельяненко на победу в бою. По его мнению, он вряд ли может считаться фаворитом на предстоящем турнире, так как в последних боях получил серьезный урон здоровью и находится не в лучшей форме. По мнению боксера, шансы на победу у бойцов одинаковые — 50 на 50.

Накануне Коваленко отметил, что его соперник Емельяненко обладает природной силой и владеет техникой, которую «никуда не денешь». За день до этого блогер назвал Емельяненко легендой. Он также сказал, что уважительно к нему относится и обращается к нему на «вы».

7 декабря Емельяненко заявил, что отлично себя чувствует перед боем с Коваленко. 6 декабря боксер Дмитрий Кудряшов также оценил возможный исход предстоящего поединка двух соперников, заявив, что он будет зависеть от физического состояния Емельяненко. Он напомнил, что у спортсмена больше опыта в боях, на его стороне и преимущество над Коваленко в антропометрии.

Поединок состоится 16 декабря. Он станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бои будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало — в 19:00. Билеты уже доступны в продаже.