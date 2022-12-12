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Главную елку Кольского Заполярья зажгли в Мурманске

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В Мурманске во всех районах зажглись новогодние елки. Так, торжественно открыта главная елка Кольского Заполярья, которая установлена на площади Пять углов. В торжественной церемонии принимал участие губернатор Андрей Чибис.

В этом году, как пишет ИА «Би-порт», площадь украсили так же, как и в 2021 году. В центре установили большой шатер с елкой, двух медведей, оленей и звезды. На площади также установили световую конструкцию «На Севере — жить».

Также над зимним Мурманском появились искусственные сполохи. Над проспектом Ленина на светодинамических растяжках проецируется северное сияние. Площадь перед Морским вокзалом декорировали в морском стиле. Там установили новогоднюю елку, фигуры кораблей и рыб, сияющие арки и звезды.

Ранее, 5 декабря, сообщалось, что в городах Мурманской области предстоящая новогодняя ночь пройдет без праздничных салютов. Празднование Дня города 8 октябре в Мурманске также обошлось без салюта и шоу дронов.

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