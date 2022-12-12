В ДНР с начала эскалации погибли почти 4,4 тыс. мирных жителей

Почти 4,4 тыс. мирных жителей погибли с начала эскалации в результате обстрелов украинских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За 298 дней эскалации погибли 4376 гражданских лиц, в том числе 132 ребенка. Ранения различной степени тяжести получили 2247 гражданских лиц, в том числе 153 ребенка»,— говорится в Telegram-канале представительства.

Также отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала эскалации выпустили по населенным пунктам республики 135 ракет из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В этот же день советник главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Анна Сорока сообщила о примерно 2 тыс. погибших мирных жителей в Северодонецкой агломерации с конца февраля, куда входят города Рубежное, Лисичанск и Кременная.

Ранее, 9 декабря, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что Москва направила в Совет Безопасности и Генассамблею ООН письмо об обстрелах мирных жителей Донбасса украинскими войсками. В приведенном документе содержатся фотографии и описания последствий атак.

За день до этого официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о том, что удары по Донецку повредили два здания гуманитарных неправительственных организаций (НПО), а также автомобили их сотрудников.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Обстановка на линии соприкосновения в регионе обострилась 17 февраля. Интенсивные обстрелы Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также к жертвам среди мирного населения.

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