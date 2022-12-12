Подростка сбили на пешеходном переходе в Томске

В центре Томска сбили 14-летнюю девочку. Подростка доставили в больницу.

ДТП в понедельник, 12 декабря, произошло на проспекте Кирова. Предварительно установлено, что автомобиль Skoda Yeti сбил девочку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает РИА «Томск» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Ранее, 1 декабря, сообщалось, что в Иркутске автомобиль наехал на 12-летнюю девочку, а затем скрылся с места происшествия. Авария произошла, когда ребенок пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.