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Врачам дали рекомендации по тактичному общению с пациентами

«Ъ»: Минздрав составил для врачей список недопустимых слов и фраз при общении с пациентами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Минздрав России составил методические материалы для врачей по корректному общению с пациентами во время дистанционных консультаций. Об этом 12 декабря сообщает газета «Коммерсантъ».

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В частности, медперсоналу рекомендовали воздержаться от заявлений и интонаций, которые демонстрируют безразличие, не использовать прямых или завуалированных оскорблений, не высказывать оценочных суждений, не произносить фраз без конкретного смысла.

Среди запрещенных слов оказались обращения «женщина», «девушка», «молодой человек», «мужчина». Их в Минздраве предложили заменять именем пациента или местоимением «вы».

Также, как пишет газета, под запрет попали уменьшительно-ласкательные слова и выражения «не могу» или «не можем».

Фразу «ваша проблема» необходимо заменить «нашим вопросом» или «нашей с вами ситуацией». Не стоит, по мнению авторов рекомендаций, произносить заявления: «Это же не я вас неправильно проконсультировал(а)?» Или: «Что вас еще не устраивает?» А, напротив, следует извиниться и уточнить, чем еще можно помочь.

В июне президент России Владимир Путин поставил задачу повышать качество и доступность медпомощи в стране. Глава государства отмечал, что эффективная современная система здравоохранения имеет важнейшее значение для сбережения народа.

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