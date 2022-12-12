Снежный шторм оставил около 12 тыс. домохозяйств Эстонии без света

Снежная буря, обрушившаяся на Эстонию, оставила без электричества около 12 тыс. домохозяйств. Об этом 12 декабря сообщила газета Postimees.

В частности, в ночь на 12 декабря штормовой ветер на острове Сааремаа превысил 20 м/с, без электричества там осталось около 6,6 тыс. потребителей.

По словам синоптика Кайро Киитсаку, в понедельник снежный шторм переместится на север с юго-востока Эстонии, а затем накроет всю страну. Как следует из прогноза, стихия достигнет пика в полдень понедельника или вечером того же дня.

Энергоснабжающая организация Elektrilevi просит граждан не пытаться самостоятельно отремонтировать линии электропередач, так как это опасно для жизни.

Департамент транспорта ввел специальный режим технического обслуживания на дорогах. Жителям рекомендовано не пользоваться автомобилями без особой необходимости.

Скорость ветра при этом может достигать 26 м/с. Шторм стихнет во вторник.

В Магадане в начале декабря действовал режим ЧС муниципального уровня. К нарушению электроснабжения в ряде населенных пунктов привело налипание снега на провода и обрушение опор ЛЭП из-за ветра.