Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин обсудил с Алиевым реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху
Мир
В МИД РФ указали на намеренное искажение западными СМИ ситуации на Украине
Мир
Снежный шторм оставил около 12 тыс. домохозяйств Эстонии без света
Мир
МИД Польши назвало «ошибкой» обсуждение гарантий безопасности для России
Мир
Новая Зеландия ввела санкции против 23 россиян
Мир
ЕС не смог согласовать девятый пакет антироссийских санкций
Общество
Мурашко сообщил об увеличении продолжительности жизни в России на 1,8 года
Армия
Украина перебросила дополнительные силы на сватовское направление
Происшествия
Открытое горение в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе ликвидировано
Общество
Правительство направит 3,3 млрд рублей на детские выплаты малоимущим семьям
Мир
На Украине кошек обвинили в проблемах с интернетом Starlink
Общество
Суточный рекорд осадков 1960 года побит в Москве
Сюжет:

Президент Зеленский в беседе с Байденом заявил об уничтожении 50% инфраструктуры Украины

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский президент Владимир Зеленский в беседе с лидером США Джо Байденом заявил, что российские ракетные удары уничтожили 50% инфраструктуры Украины. Об этом 12 декабря сообщается на сайте Зеленского.

Темная история: чем обернется первый блэкаут на Украине
Киев впервые в истории отключил все три АЭС

В публикации отмечается, что президент Украины призвал американского коллегу сделать всё возможное в области укрепления украинской противовоздушной обороны для защиты еще работающих энергообъектов.

«Это особенно важно именно сейчас, когда на Украине начался зимний период», — подчеркнул Зеленский.

Украинский президент выразил надежду на углубление сотрудничества с США в этой сфере. Также он предложил Байдену созвать глобальный саммит мира для координации международных усилий по завершению боевых действий на Украине.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 5 декабря по системе военного управления Украины и связанным с ним объектам энергетики был нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. 17 выбранных объектов были поражены.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти 50% энергосистемы страны выведено из строя. Тогда же министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины начиная с февраля, можно оценить в $100 млрд.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022