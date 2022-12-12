Президент Зеленский в беседе с Байденом заявил об уничтожении 50% инфраструктуры Украины

Украинский президент Владимир Зеленский в беседе с лидером США Джо Байденом заявил, что российские ракетные удары уничтожили 50% инфраструктуры Украины. Об этом 12 декабря сообщается на сайте Зеленского.

В публикации отмечается, что президент Украины призвал американского коллегу сделать всё возможное в области укрепления украинской противовоздушной обороны для защиты еще работающих энергообъектов.

«Это особенно важно именно сейчас, когда на Украине начался зимний период», — подчеркнул Зеленский.

Украинский президент выразил надежду на углубление сотрудничества с США в этой сфере. Также он предложил Байдену созвать глобальный саммит мира для координации международных усилий по завершению боевых действий на Украине.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 5 декабря по системе военного управления Украины и связанным с ним объектам энергетики был нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. 17 выбранных объектов были поражены.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти 50% энергосистемы страны выведено из строя. Тогда же министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины начиная с февраля, можно оценить в $100 млрд.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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