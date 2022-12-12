Режим дезинфекции усилят в школах и детсадах на Алтае

В образовательных учреждениях Алтайского края усилят противоэпидемические меры для того, чтобы предотвратить подъем заболеваемости. Соответствующие предписания в профильные министерства региона направило местное управление Роспотребнадзора.

Altapress.ru отмечает, что заболеваемость ОРВИ растет три недели подряд. Специалисты зарегистрировали более 20 случаев гриппа. Закрыты две школы в Целинном и Первомайском районах. Приостановлен учебный процесс в 259 классах и 301 группе в детских садах.

Несмотря на рост заболеваемости, новогодние утренники отменять не планируется. Однако праздники будут проводить отдельно для класса или группы.

Меры профилактики усилят в социальных и медицинских учреждениях, а также в сфере торговли.

Ранее, 21 ноября, сообщалось о стремительном росте заболеваемости среди детей 7–14 лет на Алтае.