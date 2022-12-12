Банки указали на востребованность возврата комиссий за платежи через СБП

Бизнес предлагает в 2023 году продолжить возмещение комиссий за оплату через систему быстрых платежей (СБП) для малых и средних предприятий. Письма с этой инициативой «Опора России» направила в Минфин и Минэкономразвития. Вице-президент, директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов 12 декабря сообщил «Известиям», что программа вызвала отклик у клиентов-предпринимателей и способствовала положительной динамике спроса на оплату через СБП.

Так, по его словам, с августа 2021 года, когда программа была запущена, в ПСБ к ней присоединилось более 2 тыс. клиентов, а общий оборот на 1 декабря текущего года составил 7 млрд рублей.

«ПСБ, отмечая востребованность СБП, развивает и внедряет различные решения для проведения платежей с ее помощью, что расширяет возможности для бизнеса при взаимодействии с клиентами. На этом фоне с конца прошлого года ПСБ фиксирует ежемесячный прирост в среднем на 20% как числа операций по СБП, так и количества ее пользователей. В ноябре 2022 года через решения для бизнеса, предоставляемые ПСБ, прошло более 1,7 млн оплат по СБП, что в 63 раза больше показателя за аналогичный период 2021 года», — сказал Хомутов.

Он добавил, что механизм возмещения комиссии за проведение платежей позволяет предпринимателям существенно экономить на эквайринге, к тому же сама СБП имеет ряд преимуществ, среди которых — скорость проведения операций, так как деньги за товар или услугу перечисляются практически мгновенно на расчетный счет предпринимателя.

«Таким образом, мы считаем, что инициатива с возмещением комиссий будет востребована бизнесом и в дальнейшем», — заключил Хомутов.

Пресс-служба Почта Банка сообщила «Известиям», что в текущем году малые предприниматели проявили значительный интерес к программе и по итогам года смогли возместить значительные суммы, потраченные на уплату комиссий банкам.

«Программа сыграла важную роль в популяризации способа оплаты товаров через СБП, который становится всё более и более популярным у потребителей. Это подтверждает и статистика оплаты товаров и услуг клиентов с помощью СБП. За январь–ноябрь текущего года объем платежей по QR-кодам вырос более чем в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В продлении программы, безусловно, заинтересованы представители малого бизнеса, однако даже без учета субсидий прием платежей через СБП является одним из самых выгодных для предпринимателей», — говорится в сообщении.

В ноябре стало известно, что Центральный банк России установил комиссию в шесть рублей за трансграничный перевод через систему быстрых платежей. Новая комиссия будет действовать с 19 декабря.

СБП была запущена ЦБ и НСПК в феврале 2019 года. Система позволяет переводить деньги по номеру телефона между счетами в разных банках, а также оплачивать товары, услуги и др.