По делу главного борца с коррупцией ФТС задержаны два бизнесмена
По делу начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Мурышова арестованы за посредничество во взяточничестве два бизнесмена. Об этом сообщила 12 декабря «Известиям» пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы.
По делу были задержаны директор ООО «Вектор Фрахт» Дмитрий Нестеренко и советник ООО «Агроменеджмент» Илья Окороков. Заседание в отношении новых фигурантов дела состоялось в минувшую пятницу, 9 декабря. Их заключили под стражу до 8 февраля 2023 года.
Мурышов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Он был арестован также 9 декабря. Ему инкриминируются два эпизода ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 290 («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»), а также ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 («Покушение на получение особо крупной взятки»). Если вина Мурышова будет доказана, то ему грозит до 15 лет колонии.
Мурышов возглавил управление по противодействию коррупции ФТС России в июне 2019 года. До этого он являлся советником руководителя ФТС и служил в Вооруженных силах РФ.
До этого, 23 сентября, сообщалось о задержании с поличным при получении взятки в особо крупном размере начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Центральной оперативной таможни Центрального таможенного управления ФТС Сергея Бычкова. С ним же был задержан старший оперуполномоченный этой же таможни.