Зимние каникулы в новосибирских школах продлевать не будут

В школах Новосибирской области зимние каникулы начнутся и завершатся в установленный ранее срок. Всеобщий дистант вводить не планируют. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

По словам главы ведомства Сергея Федорчука, которые приводит VN.ru, оснований для принятия подобного решения нет, совместно с Роспотребнадзором отрабатываются карантинные мероприятия, если в них возникнет необходимость.

Зимние каникулы продлятся с 26 декабря по 8 января. Конкретные сроки каждая школа определит самостоятельно. Это будет зависеть от индивидуальной нагрузки и освоения учебных планов.

В Новосибирской области планируется продлить режим повышенной готовности в связи с заболеваемостью, сообщал ранее глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. За минувшую неделю в Новосибирской области зарегистрировали 686 случаев коронавируса, почти 26 тыс. случаев ОРВИ, гриппом за неделю заболели 64 человека.

9 декабря сообщалось, что дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости ОРВИ ввели в 52 классах 28 школ Новосибирской области. В регионе закрыли 138 групп в 89 детских садах.