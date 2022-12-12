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Правительство направит 3,3 млрд рублей на детские выплаты малоимущим семьям
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Правительство направит 3,3 млрд рублей на детские выплаты малоимущим семьям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правительство России направит более 3,3 млрд рублей на детские выплаты малоимущим семьям. Об этом 12 декабря заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Ежемесячные пособия выделяют на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет, которые воспитываются в малоимущих семьях.

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«Дополнительно направим регионам свыше 3 млрд 300 млн рублей на их выплату в текущем году», — сказал Мишустин.

15 ноября Госдума приняла законопроект о выплате с 1 января 2023 года единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода конкретной семьи.

По данным правительства, благодаря введению пособия в России выстроится единая адресная поддержка, которой будут охвачены семьи, воспитывающие около 9,2 млн детей.

В октябре Мишустин сообщал, что кабмин принял решение о продлении мер поддержки многодетных семей, выплачивающих ипотеку. В рамках программы они могут получить от государства 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита.

В свою очередь президент России Владимир Путин в ходе одного из совещаний с правительством заявлял, что поддержка семей с детьми со стороны государства должна быть более весомой и результативной.

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