Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин обсудил с Алиевым реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху
Мир
В МИД РФ указали на намеренное искажение западными СМИ ситуации на Украине
Мир
Снежный шторм оставил около 12 тыс. домохозяйств Эстонии без света
Мир
МИД Польши назвало «ошибкой» обсуждение гарантий безопасности для России
Мир
Новая Зеландия ввела санкции против 23 россиян
Мир
ЕС не смог согласовать девятый пакет антироссийских санкций
Общество
Мурашко сообщил об увеличении продолжительности жизни в России на 1,8 года
Армия
Украина перебросила дополнительные силы на сватовское направление
Происшествия
Открытое горение в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе ликвидировано
Общество
Правительство направит 3,3 млрд рублей на детские выплаты малоимущим семьям
Мир
На Украине кошек обвинили в проблемах с интернетом Starlink
Общество
Суточный рекорд осадков 1960 года побит в Москве
Сюжет:

Французы раскритиковали мэра Парижа после слов о причинах конфликта на Украине

0
Фото: Global Look Press/Hatim Kaghat
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читатели французской газеты Le Figaro пришли в негодование после заявления мэра Парижа Анн Идальго о том, что причина конфликта на Украине якобы кроется в борьбе за ископаемые ресурсы.

СВОе время: как зимняя кампания повлияет на исход спецоперации
Рано или поздно военная составляющая закончится, считают эксперты

На прошлой неделе Идальго заявила, что с ископаемыми ресурсами связаны все конфликты со времен Первой мировой войны. По ее мнению, сложившаяся ситуация на Украине связана с желанием РФ «присвоить ископаемое топливо». Однако ее мнение не разделили многие французы. Они указали, что слова мэра Парижа не имеют никакого смысла.

«Мадам Идальго сейчас занимается геополитикой? Лучше бы она позаботилась об уничтожении крыс в Париже, это как раз ее уровень», — прокомментировал читатель газеты с ником Boycott.

Также несколько комментаторов удивились, что, исходя из этого заявления Идальго, Украина стала «нефтяной скважиной».

«Это глупо. Россия обладает крупнейшими эксплуатационными запасами угля и газа в мире. Ей не нужны украинские угольные шахты», — указал anonyme 90216.

Также читатели газеты пришли к выводу, что мэр Парижа плохо разбирается в истории и геополитике.

7 декабря президент России Владимир Путин напомнил, что боевые действия на Украине были начаты не российской стороной, а тем, кто пришел к власти в результате госпереворота в Киеве в 2014 году.

До этого, 27 октября, глава государства заявил, что к спецоперации по защите Донбасса привел устроенный Западом госпереворот. Он отметил, что при поддержке своих западных кураторов представители киевского режима публично отказались от выполнения Минских соглашений.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022