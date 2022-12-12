Читатели французской газеты Le Figaro пришли в негодование после заявления мэра Парижа Анн Идальго о том, что причина конфликта на Украине якобы кроется в борьбе за ископаемые ресурсы.

На прошлой неделе Идальго заявила, что с ископаемыми ресурсами связаны все конфликты со времен Первой мировой войны. По ее мнению, сложившаяся ситуация на Украине связана с желанием РФ «присвоить ископаемое топливо». Однако ее мнение не разделили многие французы. Они указали, что слова мэра Парижа не имеют никакого смысла.

«Мадам Идальго сейчас занимается геополитикой? Лучше бы она позаботилась об уничтожении крыс в Париже, это как раз ее уровень», — прокомментировал читатель газеты с ником Boycott.

Также несколько комментаторов удивились, что, исходя из этого заявления Идальго, Украина стала «нефтяной скважиной».

«Это глупо. Россия обладает крупнейшими эксплуатационными запасами угля и газа в мире. Ей не нужны украинские угольные шахты», — указал anonyme 90216.

Также читатели газеты пришли к выводу, что мэр Парижа плохо разбирается в истории и геополитике.

7 декабря президент России Владимир Путин напомнил, что боевые действия на Украине были начаты не российской стороной, а тем, кто пришел к власти в результате госпереворота в Киеве в 2014 году.

До этого, 27 октября, глава государства заявил, что к спецоперации по защите Донбасса привел устроенный Западом госпереворот. Он отметил, что при поддержке своих западных кураторов представители киевского режима публично отказались от выполнения Минских соглашений.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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