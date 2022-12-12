В Москве создан кластер электромобилестроения

В столице создан межотраслевой кластер, который будет работать над проектами в сфере электромобилестроения. В новое объединение вошли около 40 различных организаций, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, среди участников кластера — представители транспортной отрасли, IT-компании, разработчики электроники, поставщики оборудования и материалов. «Они займутся созданием компонентов и технологий для серийного производства и обслуживания легковых машин, грузовиков, электробусов. Заодно усилия инженеров и предпринимателей будут направлены на развитие сопутствующей инфраструктуры, а город окажет им всю необходимую поддержку», — отметила Сергунина.

В объединение вошли, в частности, завод «Москвич», Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и особая экономическая зона «Технополис Москва». Их партнерами могут стать и компании, и индивидуальные предприниматели.

Участники объединения, которое создано на базе Московского инновационного кластера (МИК), сейчас работают над тремя проектами. Первый посвящен созданию грузового электрофургона на базе шасси УАЗ; второй и третий связаны с разработкой отечественных аккумуляторов для электротранспорта.

Всего на базе МИК создано 15 подобных межотраслевых объединений, куда входят более 900 организаций. Они работают над проектами в различных областях: от робототехники и медицины до микроэлектроники и беспилотного транспорта. Так, в кластере беспилотной техники разработан смарт-шаттл для передвижения в парковых зонах. Компактный автобус вмещает до четырех человек и может использоваться для экскурсий или в качестве такси. В то же время участник другого кластера, который занимается проектами в сфере биотехнологий, разработал микроиглы для безболезненных инъекций. В следующем году планируется вывести продукт на рынок.

Московский инновационный кластер — платформа для сотрудничества между корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. К кластеру присоединились более 35 тыс. организаций из разных регионов страны.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.