Пожар в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе. Главное

В подмосковной Балашихе возник крупный пожар — горит торговый центр «Стройпарк». С огнем борются сотрудники МЧС, есть информация о пострадавших. Читайте хронику происшествия в материале «Известий».

Пожар в Балашихе — последние новости

В прокуратуре Московской области сообщили, что возгорание в микрорайоне Савино произошло 12 декабря около 09:00 неподалеку от здания ТЦ. Как выяснили «Известия», загорелись стройматериалы на открытой площадке, после чего огонь перекинулся на первый этаж здания.

Системы оповещения и пожаротушения при возгорании в торговом центре сработали штатно. Огонь распространился по площади 12,5 тыс. кв. м. К тушению привлечен вертолет МЧС Ми-8.

Пожар в Балашихе — жертвы и разрушения

В настоящий момент известно об одном пострадавшем. Им оказался охранник «Стройпарка». Он получил ожоги верхних дыхательных путей. Более точных сведений о его состоянии нет. На месте дежурит бригада скорой помощи.

Из-за пожара началось обрушение кровли здания. Огнем охвачены два этажа. Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал балашихинский городской прокурор Никита Брыкин.

Пожар в Балашихе — причины

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что возгорание произошло из-за короткого замыкания, в свою очередь вызванного дождем.

Прокуратура инициировала проверку по факту пожара. Правоохранители дали оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту возгорания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.