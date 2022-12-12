Почти в 20 районах Белгородской области сэкономили на детских подарках

В Белгородской области 17 глав районов сэкономили на детских подарках к Новому году. Вместо наборов весом 2 кг для учеников начальной школы подготовили наборы весом меньше.

О невыполнении поручения главы региона Вячеслава Гладкова стало известно на оперативном совещании в правительстве.

Так, Чернянский и Вейделевский районы сэкономили 800–900 г, по 1 кг подготовили для детей главы Ракитянского и Красногвардейского районов. В Белгородском и Корочановском районах, а также в Новооскольком городском округе детям отмерили подарки в 1,3 кг каждый.

В Ивнянском районе вес подарка составил 1,5 кг, в Красненском — 1,6 кг. Поручение главы региона не выполнили в Шебекинском, Прохоровском, Яковлевском, Губкинском, Краснояружском, Волоконовском и Ровеньском районах, а также в Белгороде.

В Алексеевском, Валуйском, Старооскольком и Грайворонском городских округах, а также в Борисовском районе вес подарка соответствовал установленному, отмечает «Бел.ru».

Гладков в субботу, 10 декабря, дал повторное поручение привести подарки в соответствующий вид. В понедельник, 12 декабря, главы должны были доложить об этом. Однако из 17 сделали необходимое только семь.