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Трамп рассказал о своем отказе менять Бута на Уилана

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Фото: REUTERS/Rachel Mummey
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил о том, что во время своего президентства отказался менять россиянина Виктора Бута на американца Пола Уилана. Об этом он написал 11 декабря на своей странице в Truth Social, пишет Newsweek.

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«Я отказался от сделки с Россией по обмену так называемого торговца смертью на Пола Уилана... Однако я бы вытащил Пола так же, как я делал это рекордное количество раз с другими», — сказал он.

Он также отметил, что обмен Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер был «безумной и плохой» идеей и что, если бы она угодила в российскую тюрьму в ходе его президентства, ее бы очень быстро вызволили.

Ранее, 11 декабря, специальный посланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс заявил о том, что администрация США продолжает диалог с Россией по делу американца Пола Уилана. Спецпосланник также сообщил, что разговаривал с Уиланом в пятницу и передал ему, что не только он, но и президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен сосредоточены на его освобождении.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

8 декабря 2022 года россиянин Виктор Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

После этого Уилан заявил, что разочарован усилиями американских властей по его освобождению.

3 ноября российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что для России главное — вернуть домой как можно больше россиян, которые пока пребывают в американских застенках.

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