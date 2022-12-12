Минобороны показало кадры ударов ОТРК «Искандер» по объектам украинских войск в зоне СВО

Минобороны России 12 декабря опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», которые наносят удары по объектам военной инфраструктуры украинских войск.

На видео показано, как расчет «Искандера» снял маскировочную сеть с пусковой установки. После этого установка прибывает на огневую позицию. Пневмодомкратами она выравнивается строго в горизонтальной плоскости.

Точечный удар производился крылатой ракетой по цели за несколько сотен километров от места дислокации расчета орудия. С момента получения приказа до непосредственного пуска ракеты прошло несколько минут.

В Миноброны уточнили, в арсенале оперативно-тактического комплекса есть и баллистические ракеты. Они применяются по крупным площадным целям, транспортным узлам, скоплениям живой силы и техники.

«На каждой машине загружены разные изделия. В зависимости от того, какая задача, той машиной и работаем. Соответственно, ту ракету и используем. Расчеты слаженные, понимание без слов, задачи выполняем на отлично», — рассказал командир расчета пусковой установки.

Ранее, 9 декабря, служащие Центрального военного округа (ЦВО) российской армии использовали тактику кочующего орудия. Бойцы САУ «Мста-СМ2» после пуска снаряда оперативно выполняют противоогневой маневр, после чего перемещаются на следующую позицию и готовятся к следующей атаке.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».