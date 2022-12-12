В МИД РФ указали на необходимость скорректировать зерновую сделку

Власти РФ убеждены в необходимости внесения корректив в условия зерновой сделки для того, чтобы беднейшие страны могли получать продовольствие. Об этом 12 декабря заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин в беседе с журналистами после политических консультаций между РФ и Турцией в Стамбуле.

«Это, кстати говоря, для нас повод напомнить о том, что пока основные поставки зерна из Украины идут все-таки не в самые беднейшие страны. Они идут в первую очередь в страны достаточно развитые, обеспеченные. Это в свою очередь заставляет вспомнить о том, как все это начиналось. Ведь четырехсторонняя сделка была достигнута под лозунгом обеспечения продовольственной безопасности в первую очередь, беднейших стран Азии, Африки и Латинской Америки», — подчеркнул он.

Тем не менее, он отметил, что сама эта инициатива выполняется, но российская часть по-прежнему сталкивается с препятствиями в исполнении.

«Как вы знаете, произошло продление этой сделки на очередной 120-дневный период. Мы считаем, что, будучи частью единого пакета, абсолютно необходимо обеспечить прогресс в реализации второй части пакета меморандума между Россией и секретариатом ООН. Он предусматривал обеспечение беспрепятственного доступа сельскохозяйственной продукции и удобрений из России. Пока конкретных, существенных результатов не получаем», — резюмировал замглавы МИД.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. 18 ноября зерновая сделка была продлена еще на 120 дней.