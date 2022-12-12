ЕС может назначить экс-посла в США спецпредставителем по санкциям

Бывший посол Евросоюза в США Дэвид О'Салливан может быть назначен на должность специального представителя ЕС по санкциям. Об этом сообщила 12 декабря газета Financial Times.

По данным источников издания, соответствующее решение Еврокомиссия (ЕК) примет 13 декабря. К выполнению обязанностей на новой должности О'Салливан может приступить уже в январе 2023 года.

В его задачи будет входить контроль за соблюдением санкций ЕС против российских товаров и стран, которые способствуют их обходу. Издание указало, что особое внимание будет уделено Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), Сербии и Турции.

О планах ЕС назначить спецпредставителя по санкциям сообщила еще в октябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, такого посланника можно будет отправлять в третьи страны, чтобы четко дать понять позицию и показать, что ЕС следит за ситуацией, чтобы санкции соблюдались.

На сегодняшний день Евросоюз принял уже восемь пакетов санкций против России. Ожидается, что 12 декабря главы МИД ЕС планируют утвердить девятый пакет. Известно, что в него включены три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор.

Европейские страны усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».