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В США оценили эффект от потолка цен на нефть из России

Глава минфина США Йеллен: потолок цен на нефть из России работает в рамках ожиданий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Потолок цен на российскую нефть пока работает в соответствии с ожиданиями Вашингтона. Об этом 11 декабря заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью американскому телеканалу CBS.

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«Первая цель — ограничить доходы, которые получает Россия. Вторая цель заключается в том, <...> что мы хотим, чтобы российская нефть продолжала поступать на рынок, потому что Москва является значимым поставщиком», — утверждает Йеллен.

Министр отметила, что потолок цен на нефть — это новая политика, которая заработала совсем недавно, но пока «всё идет нормально».

В тот же день старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета, основатель и глава компании Кипрской углеводородной компании Чарльз Эллинас высказал мнение, что западные страны могут столкнуться с серьезными проблемами в попытке нанести ущерб России при помощи введения потолка цен на нефть, поскольку им будет трудно контролировать ситуацию на нефтяном рынке.

Эллинас отметил, что если цены останутся на этом уровне, то потолок на РФ не повлияет. Ограничения навредят РФ лишь при резком росте цен на нефть, добавил он.

Также в воскресенье министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман отметил на форуме в Эр-Рияде, что ограничение цен на экспортную нефть из РФ на сегодняшний день не оправдывает ожидания.

По его мнению, с учетом всех факторов сложно говорить, будет ли данная мера успешной и поможет ли добиться политических сдвигов.

В начале декабря китайский специалист Цуй Хэн спрогнозировал серьезный ущерб для еврозоны от ценового «потолка». Он полагает, что Европе придется платить больше за поставки сжиженного природного газа из Великобритании и США. Россия же сможет восполнить потери на рынке сбыта, обратившись к Индии или КНР.

Главы министерств финансов стран G7 2 сентября договорились ввести потолок цен на нефть в рамках экономического давления на РФ. 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем в Евросоюз (ЕС) российскую нефть. Также государства Евросоюза согласовали регулируемую верхнюю границу цен на уровне $60 за баррель.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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