Врачи и средний медицинский персонал западных регионов Украины приехали для работы в зону проведения специальной военной операции из-за больших потерь в украинской армии. Об этом в 12 декабря сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

«В районах населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Артемовск (украинское название — Бахмут. — Ред.) отмечено прибытие большого количество врачей из Западной Украины», — цитирует его ТАСС.

По его словам, медиков перебросили в зону боевых действий вынужденно. Это необходимо из-за огромных потерь украинских боевиков, заключил Марочко.

До этого, 9 декабря, он рассказал, что иностранные наемники, недавно подписавшие контракт, начали отказываться ехать в зону боевых действий в Артемовске в Донецкой Народной Республике (ДНР). Однако Киев заманивает их туда обманом.

Как 11 декабря сообщила «Газета.Ru», полковник полиции ЛНР Виталий Киселев рассказал о прибытии под Артемовск «черных трансплантологов» из Нидерландов, которые будут изымать органы у убитых или смертельно раненых украинских военнослужащих. По информации следствия ЛНР, эти люди приезжали в 2014–2015 годах на Донбасс

Ранее в декабре Марочко рассказал, что ВСУ ежедневно направляют 360–500 человек на артемовское направление из-за высоких потерь среди своих подразделений. Также он назвал катастрофическим положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года, продолжается.

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