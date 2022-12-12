Площадь пожара в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе выросла до 2 тыс. кв. м
Площадь пожара в торговом центре «Стройпарк» в подмосковной Балашихе увеличилась до 2 тыс. кв. м. По данным «Известий», горят стройматериалы.
В управлении МЧС в свою очередь заявили, что огонь распространился на площади 500 кв. м.
Пожар на территории ТЦ произошел утром в понедельник. Загорелись стройматериалы на открытой площадке, после чего огонь распространился на первый этаж здания.
В ведомстве добавили, что системы оповещения и пожаротушения сработали штатно. Сотрудники торгового центра были экстренно эвакуированы из здания. По данным экстренных служб, пострадал охранник, у него ожоги верхних дыхательных путей.
К ликвидации огня привлечены 45 человек и 14 единиц техники. В связи с увеличением площади пожара группировка наращивается.
Начальник Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС России по Московской области Иван Гусев сообщил, что пожару присвоен повышенный номер сложности. О причине возгорания пока неизвестно.