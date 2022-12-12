Нетрезвый водитель насмерть сбил рыбака в Новосибирской области

Водитель автомобиля Toyota совершил наезд на рыбаков в Новосибирской области. Один человек погиб, сообщили в понедельник, 12 декабря, в региональном главке МВД.

Инцидент произошел накануне днем на озере Чаны в районе одного из сел Купинского района, где рыбаки разбили палатки.

«Водитель1989 года рождения, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на палатку. В результате ДТП мужчина 1985 года рождения скончался на месте», — говорится в сообщении.

Со слов выжившего рыбака, сначала он услышал резкий шум мотора, а потом почувствовал удар и упал. Когда он пришел в себя, то увидел, что палатку снесло. Он вызвал полицию, водителя задержали.

Проводится доследственная проверка.

Также в воскресенье стало известно, что внедорожник насмерть сбил дворника в центре Москвы. Как сообщил источник «Известий», авария произошла в 6:30 на Страстном бульваре. Автомобиль наехал на дворника, который находился рядом с трактором. От полученных травм он скончался на месте. По предварительной информации, водитель внедорожника был пьян.