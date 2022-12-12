19FortyFive: Россия и Запад сошлись в битве за будущее мировой финансовой системы

Запад вступил в «битву титанов» с Россией за будущее всей мировой финансовой системы. Об этом 12 декабря на сайте американского издания 19FortyFive заявил обозреватель Роберт Фарли.

После начала спецоперации на Украине США, Евросоюз, Великобритания и Япония начали антироссийскую кампанию. Были приняты «санкции такого масштаба, которых ранее не было в мировой финансовой истории», напомнил автор.

В частности, Запад заморозил $300 млрд валютных российских резервов, которые Москва держала в подконтрольных ему банках. Однако Россия смогла использовать замороженные активы для выплаты процентов по суверенному долгу, избежав дефолта.

Как продолжает автор, ряд крупных российских банков отключили от платежной системы SWIFT. Но Россия ранее создала Систему передачи финансовых сообщений или СПФС, которая позволила ее банкам продолжать обработку платежей.

Также Москва предприняла шаги для защиты и укрепления национальной валюты и потребовала, чтобы иностранные потребители энергоресурсов расплачивались за газ и нефть рублями.

В целях контроля курса рубля Россия ввела контроль за движением капитала, чтобы предотвратить его отток. Это затруднило вывод иностранных валют из России.

Как резюмирует Фарли, сейчас Россия и Запад вступили в титаническую битву за будущее всей мировой финансовой системы. Последствия этого противостояния окажут влияние на ситуацию в мире, хотя и не будут немедленными, отмечает «Газета.Ru».

С начала специальной военной операции страны Запада объявили девять пакетов экономических санкций в отношении России.

В частности, в начале декабря по инициативе G7 вступили в силу нефтяные санкции, в частности эмбарго на перевозимое по морю топливо, а также потолок цен на энергоноситель из РФ на уровне $60 за баррель. Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва отказывается следовать этим предписаниям, даже если придется сократить нефтедобычу. Одновременно представители ряда стран отметили неэффективность данной меры.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

Весной 2022 года страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.