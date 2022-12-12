Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем для него на посту президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 11 декабря стало самым трудным днем за всю его президентскую карьеру. Об этом он рассказал после завершения Совета национальной безопасности в интервью «Радио и телевидение Сербии».

«Сегодня, безусловно, самый тяжелый день для меня с тех пор, как я был президентом республики или премьер-министром Сербии. Возможно, самая тяжелая ночь впереди», ― рассказал он.

Вучич подчеркнул, что для него и властей республики на первом месте остается недопущение эскалации конфликта между сербами и албанцами. Он также обратился к сербам, проживающим на севере Косово и Метохии, и призвал их сохранять хладнокровие и не поддаваться на разного рода провокации.

Ранее в этот день Вучич организовал экстренное заседание Совета национальной безопасности Сербии, после того как так называемый премьер-министр непризнанного Косово Альбина Курти озвучил угрозы провести атаку по сербам на баррикадах в северной части самопровозглашенной республики.

11 декабря Курти обратился к к натовскому континенту KFOR с призывом убрать ранее возведенные сербами баррикады на дорогах и гарантировать свободу передвижения. Тогда же стало известно, что бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба.

За день до этого, 10 декабря, на севере Косово и Метохии сербы возвели баррикады на трассах из-за задержания местными властями серба экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Он был задержан в тот день по подозрению «в терроризме». Задержание произошло на КПП «Ярине» при въезде из Центральной Сербии.

Известно, что в ночь с субботы на воскресенье, 11 декабря, на севере самопровозглашенной Республики Косово произошло сразу несколько перестрелок. Правоохранители в целях самообороны вынужденно открывали ответный огонь по преступникам, которые после скрылись в неизвестном направлении. Сведений о пострадавших не поступало.

В свою очередь Вучич заявил о том, что намерен направить запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности (СБ) ООН. По словам президента, с юридической точки зрения причин отклонять запрос нет, однако он предупредил о возможности такого сценария.

31 июля на границе Сербии и Косово также произошло обострение ситуации, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.