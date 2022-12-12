В США заявили о битве РФ и Запада за будущее финансовой системы в мире

Россия и коллективный Запад вступили в титаническое противостояние, которое определит будущее международной финансовой системы. К такому выводу в воскресенье, 11 декабря, пришел обозреватель американского издания 19FortyFive Роберт Фарли.

По его мнению, данный процесс повлияет не только на основных участников, но и распространится далеко за пределы конфронтации. Впрочем, последствия будут проявлять себя постепенно и, вероятно, окажутся максимально неоднозначными.

Автор статьи напомнил, что после начала спецоперации по защите Донбасса США, Евросоюз (ЕС) и некоторые другие государства включились в масштабную санкционную кампанию против России. Так, были заморожены миллиарды иностранных активов Москвы, однако РФ смогла направить их на погашение процентов по суверенному долгу, тем самым избежав дефолта.

В ответ на отключение нескольких крупных российских банков от платежной системы SWIFT Россия приступила к укреплению национальной валюты и потребовала от зарубежных партнеров производить выплаты в рублях.

Позже по инициативе G7 вступили в силу нефтяные санкции, в частности эмбарго на перевозимое по морю топливо, а также потолок цен на энергоноситель из РФ на уровне $60 за баррель. В свою очередь российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва отказывается следовать этим предписаниям, даже если придется сократить нефтедобычу.

7 декабря стало известно, что российская сторона рассматривает три варианта ответных мер. Первый вариант предусматривает ввод полного запрета на продажу нефти странам, которые поддержат ограничение, даже через посредников. Второй вариант предполагает запрет экспорта по контрактам, куда включено условие потолка цен, независимо от страны-получателя. Третий вариант — введение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent.

Ранее, 6 декабря, китайский специалист Цуй Хэн спрогнозировал серьезный ущерб для еврозоны от ценового «потолка». Прежде всего придется искать замену российскому топливу, а также платить больше за поставки сжиженного природного газа из Великобритании и США. Россия же в свою очередь сможет восполнить потери, перенаправив поставки в Индию или КНР.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом введенные ограничения ударили по самим государствам Запада, где рекордно выросли цены, инфляция и усугубился энергетический кризис.

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