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Более 65 рейсов отменены или задержаны в Москве из-за непогоды

Из-за сильного дождя и снега в аэропортах Москвы задержаны более 60 авиарейсов
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В понедельник утром вечером на фоне сильного дождя и снегопада в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны 59 авиарейсов и восемь отменены. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания» по состоянию на 7:48 12 декабря.

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В частности, из-за плохой погоды 10 рейсов задержали и два отменили во Внуково. В Домодедово задержаны 23 рейса и четыре отменены.

В Шереметьево диспетчеры отменили два рейса и 26 задержали. О времени вылета самолетов сообщат дополнительно.

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова сообщила утром в понедельник, что на севере Москвы в результате ливня возникли подтопления.

По ее словам, часть съезда с Алтуфьевского шоссе на МКАД оказалась затоплена более чем на 20 см.

Ливень начался в столице 11 декабря. В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что 12 декабря в столице прогнозируется настоящий тропический дождь.

Накануне в Гидрометцентре России сообщили о продлении в столичном регионе «желтого» уровня погодной опасности из-за гололедицы и осадков.

Также в воскресенье за сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Аварийный бригады из-за непогоды находятся на круглосуточном дежурстве, сообщили в мэрии мегаполиса.

Кроме того, в МЧС России объявили о штормовом предупреждении из-за дождя и ледяного дождя.

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